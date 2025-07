Criminosos utilizam deepfake para fraudes internacionais Pediatra de Brasília tem identidade usada em esquema investigado pelo FBI JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h13 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova série do Jornal da Record mostra como criminosos usam a tecnologia para praticar estelionato

Uma nova série da RECORD revela como criminosos estão usando tecnologia de inteligência artificial para aplicar golpes complexos. Um pediatra de Brasília teve sua identidade explorada por uma quadrilha internacional que usou deepfake para enganar vítimas nos Estados Unidos. A fraude foi tão convincente que levou o FBI a investigar o caso. A imagem do médico foi manipulada para criar vídeos falsos, usados em esquemas de relacionamentos amorosos fraudulentos e publicação de conteúdo ilegal.

O uso de deepfake está crescendo no Brasil, com pesquisas mostrando que muitas pessoas ainda não conseguem distinguir vídeos reais dos falsos. Em Hong Kong, um caso semelhante resultou na transferência indevida de milhões após uma videoconferência falsa. A série alerta para a necessidade de maior cautela ao lidar com conteúdos digitais aparentemente autênticos.

Assista ao vídeo - Nova série do Jornal da Record mostra como criminosos usam a tecnologia para praticar estelionato

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!