Roubos e furtos de canetas emagrecedoras quase dobraram no último ano no Brasil

Remédios de alto custo, especialmente os que ficaram conhecidos como canetas emagrecedoras estão, cada vez mais, na mira do crime organizado. No último ano, roubos e furtos dessas canetas praticamente dobraram no país e na maioria das vezes, o destino é a venda clandestina pela internet. No ano passado, segundo a Anvisa, mais de 8 mil canetas foram roubadas ou furtadas no país. É quase o dobro do ano anterior. Os roubos e furtos de canetas emagrecedoras cresceram mais de 40% no estado, quando comparamos janeiro a maio de 2025 com o mesmo período do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!