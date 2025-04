Criminosos violentos são presos na zona sul de São Paulo Quadrilha especializada em roubo de alianças e celulares é desmantelada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 23h45 ) twitter

Dois assaltantes que agiam com violência na zona sul de São Paulo são presos

Dois assaltantes foram presos e um adolescente apreendido após uma série de roubos violentos na zona sul de São Paulo, focando principalmente em celulares e alianças. Em um dos ataques, uma vítima foi baleada no pescoço durante uma tentativa de reação.

A polícia identificou cinco suspeitos, incluindo dois irmãos que já estão presos. A arma usada nos crimes foi descoberta enterrada em um matagal. As imagens das câmeras de segurança foram cruciais para a identificação da quadrilha.

Dois suspeitos ainda estão foragidos, enquanto as autoridades continuam buscando os receptadores dos itens roubados. As defesas dos envolvidos não foram localizadas para comentários. Um parente de uma vítima expressou alívio com as prisões.

Assista em vídeo - Dois assaltantes que agiam com violência na zona sul de São Paulo são presos

