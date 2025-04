Operação em comunidade do Rio mata chefe do tráfico e outros quatro suspeitos

O chefe do tráfico de drogas de uma comunidade, no Rio de Janeiro, foi morto numa operação para prender os assassinos do policial civil que foi baleado em um assalto ao tentar defender a esposa, que é juíza. Outros quatro suspeitos também morreram na ação desta terça-feira (15).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!