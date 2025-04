Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/04/2025

Veja a edição completa do JR desta segunda (14) com os seguintes destaques: Ministro do Supremo suspende todos processos na Justiça que analisam contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas. Equipe médica afirma que ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera de cirurgia, mas ainda não há previsão para deixar a UTI. Começa a campanha de vacinação nas escolas. E ainda: na guerra de tarifas, Donald Trump diz que pode oferecer ajuda às montadoras de veículos americanas e que estuda taxar importação de medicamentos.