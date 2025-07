Cruzeiro lidera Brasileirão após vencer Fluminense no Maracanã Mineiros quebram jejum de vitórias contra cariocas e perdem Jhon Arias para a Inglaterra JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h51 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h51 ) twitter

Cruzeiro assume liderança do Campeonato Brasileiro após vitória contra o Fluminense

O Cruzeiro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Fluminense no Maracanã, uma posição que não ocupava desde 2014. A vitória encerrou um jejum de 17 anos sem derrotar o Tricolor carioca em seu estádio. Fabrício Bruno abriu o placar com uma cabeçada, seguido por Kaio Jorge, artilheiro do campeonato com 12 gols. A atuação de Kaio Jorge chamou a atenção de clubes internacionais.

Além da derrota no campo, o Fluminense perdeu Jhon Arias, transferido para o Wolverhampton, na Inglaterra. O jogador colombiano se despediu emocionado dos torcedores e recebeu apoio dos companheiros. Enquanto o Cruzeiro celebra a liderança isolada, o Fluminense enfrenta desafios para se reestruturar após a partida.

