Jair Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica por determinação do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica por determinação do Supremo Tribunal Federal, após operação da Polícia Federal que apreendeu dinheiro em espécie, celulares, pen drive e documentos na casa dele, em Brasília. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes impôs restrições como proibição de uso das redes sociais, impedimento de contato com diplomatas, investigados e até com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Moraes justificou as medidas apontando riscos de fuga e envolvimento do ex-presidente em ações que, segundo o ministro, atentam contra a soberania nacional e visam interferir em processos judiciais. A Primeira Turma do STF confirmou a decisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!