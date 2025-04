Cruzeiro vence Vasco com destaque para goleiro Cássio; Carille é demitido Atuações decisivas de Cássio garantem vitória mineira no Campeonato Brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 22h13 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h13 ) twitter

Cruzeiro vence o Vasco pelo Brasileirão; Fábio Carille é demitido

Na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro derrotou o Vasco em uma partida realizada no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O goleiro Cássio foi o grande destaque do jogo, realizando defesas decisivas que garantiram a vitória do time mineiro. Anteriormente criticado por sua atuação na Copa Sul-Americana, Cássio se redimiu e foi eleito o melhor em campo.

O resultado também levou à demissão do técnico Fábio Carille do comando do Vasco, que caiu para a décima primeira posição na tabela. Durante a partida, jogadores do Vasco reconheceram a dificuldade de superar o goleiro adversário. Na segunda etapa, Vanderson fez um cruzamento que resultou no gol da vitória marcado por Christian.

Com esta vitória, o Cruzeiro subiu para a quarta colocação no campeonato. O técnico Léo Jardim ganhou confiança para manter suas decisões táticas, como deixar Gabigol no banco. A situação de Dudu também chamou atenção, pois ele não foi relacionado para a partida e pode deixar o clube após desentendimentos.

O Vasco agora busca um novo técnico, com Fernando Diniz e Thiago Carpini entre os possíveis substitutos.

