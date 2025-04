Soro do veneno de escorpião é a única maneira de neutralizar ataque que pode ser mortal

No caso de um acidente com escorpião, é preciso agir rápido. O soro produzido a partir do veneno é a única maneira de neutralizar os efeitos de um ataque que pode ser mortal, principalmente em crianças e idosos. Uma sala climatizada guarda 13 mil escorpiões. Eles chegam de várias partes do Brasil, doados por prefeituras. A primeira etapa para a produção do antídoto acontece é a extração do veneno, feita manualmente. Depois de seco, o veneno é processado e aplicado em cavalos, que produzem anticorpos numa concentração bem mais alta do que os seres humanos. O plasma, parte líquida do sangue, é extraído dos animais e purificado para dar origem ao soro. 74 mil frascos do soro foram produzidos pelo Instituto Butantan no ano passado e distribuídos para a rede pública de saúde em todo o Brasil.



