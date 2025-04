Surto de escorpiões assusta moradores de Esteio, na Grande Porto Alegre (RS)

Um surto de escorpiões assustou moradores de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Em apenas uma rua, foram capturados quase 1 mil animais em cinco meses. Desde o início do ano, 287 notificações de ataques de escorpião foram registradas no rio grande do sul. Para minimizar o problema, técnicos da vigilância em saúde de Esteio intensificaram a captura noturna de escorpiões na cidade. A espécie amarela é o tipo mais comum de escorpião em áreas urbanas. Desde janeiro, em todo o país, 39 mil pessoas foram picadas e 48 morreram por complicações depois do ataque. Os ataques costumam ser mais graves em crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!