Cúpula do G7 no Canadá discute tensões globais e comércio Líderes debatem conflitos no Oriente Médio e política tarifária JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cúpula do G7 reúne líderes das maiores economias do mundo no Canadá

Líderes das principais economias mundiais estão reunidos no Canadá para a cúpula do G7, em meio a tensões crescentes no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presente no evento, pediu que o Irã inicie imediatamente negociações com Israel para resolver o conflito. Em suas redes sociais, ele criticou o Irã por desperdício de vidas humanas.

O G7 é composto por Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido. A Rússia foi excluída em 2014 após a anexação da Crimeia. Trump afirmou que essa exclusão foi um erro e que a guerra na Ucrânia poderia ter sido evitada se a Rússia ainda estivesse no grupo.

Além das questões de segurança internacional, o encontro também aborda políticas comerciais. Estados Unidos e Canadá enfrentam discordâncias sobre tarifas que afetam produtos como aço e alumínio. Há expectativa de avanços em novos acordos durante o evento.

O presidente brasileiro Lula participará das discussões e terá encontros bilaterais com líderes como Volodimir Zelensky da Ucrânia. Ele também promoverá a COP30 em Belém antes de retornar ao Brasil.

‌



Assista ao vídeo - Cúpula do G7 reúne líderes das maiores economias do mundo no Canadá

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!