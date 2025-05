Defesa Civil interdita imóveis após tromba d’água na Ilha de Mosqueiro (PA) Evento climático impacta famílias e mobiliza ajuda governamental JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Defesa Civil do Pará interdita imóveis atingidos por tromba d’água no último final de semana

A Defesa Civil do Pará interditou imóveis na Ilha de Mosqueiro, em Belém, após uma tromba d’água atingir a região no final de semana. O fenômeno afetou cerca de 150 pessoas com ventos de aproximadamente 90 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

A família de Kelly foi uma das mais impactadas pela tempestade. Durante o ocorrido, eles se abrigaram juntos para proteger seus filhos enquanto a casa era danificada. Nesta quarta-feira, representantes do governo visitaram a área atingida para distribuir cestas básicas e oferecer auxílio moradia às famílias necessitadas.

Apesar dos danos materiais significativos, não houve registros de feridos. A prioridade agora é fornecer suporte às famílias afetadas e iniciar rapidamente o processo de recuperação das infraestruturas danificadas.

Assista em vídeo - Defesa Civil do Pará interdita imóveis atingidos por tromba d’água no último final de semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!