Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Déficit fiscal do governo Lula atinge R$ 387 bilhões

Especialistas alertam para perda de credibilidade fiscal

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O governo Lula encerra seu terceiro mandato com um déficit de R$ 387 bilhões além da meta fiscal.
  • Especialistas alertam sobre a perda de credibilidade do regime fiscal brasileiro.
  • 87% do déficit se destina a precatórios e à PEC de transição para cobrir lacunas orçamentárias.
  • Não há planos para cortes de despesas, e o governo já está próximo do limite do déficit permitido.

 

O governo Lula encerrará seu terceiro mandato com um déficit de pelo menos R$ 387 bilhões fora da meta fiscal, devido a medidas emergenciais e despesas com precatórios. Especialistas expressam preocupação com a credibilidade do regime fiscal brasileiro. O auxílio a empresas impactadas por tarifas dos EUA ainda aguarda aprovação do Congresso.

O projeto de lei complementar apresentado pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, sugere retirar R$ 9,5 bilhões da meta fiscal até o final do próximo ano. O Tesouro Nacional indica que, de 2023 a 2026, os gastos não contabilizados na meta já ultrapassam a previsão mencionada.

O Ministério da Fazenda informa que 87% desse valor se destina a precatórios e a uma PEC de transição para cobrir lacunas orçamentárias. A meta é alcançar déficit zero, com tolerância de até R$ 31 bilhões, mas o governo já está próximo desse limite e prevê um fechamento no vermelho.

Decisões do Congresso e do Supremo Tribunal Federal autorizaram exclusões do teto de gastos.


Qual é o valor do déficit fiscal que o governo Lula atingirá ao final do seu mandato?

O governo Lula encerrará seu terceiro mandato com um déficit de pelo menos R$ 387 bilhões fora da meta fiscal.

Quais fatores contribuem para o déficit fiscal elevado?

Medidas emergenciais e despesas com precatórios são fatores que contribuem para o elevado déficit fiscal.


O que sugere o projeto de lei apresentado pelo líder do governo no Senado?

O projeto de lei complementar sugere retirar R$ 9,5 bilhões da meta fiscal até o final do próximo ano.

Veja também


Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.