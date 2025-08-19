Déficit fiscal do governo Lula atinge R$ 387 bilhões Especialistas alertam para perda de credibilidade fiscal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h47 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo Lula encerra seu terceiro mandato com um déficit de R$ 387 bilhões além da meta fiscal.

Especialistas alertam sobre a perda de credibilidade do regime fiscal brasileiro.

87% do déficit se destina a precatórios e à PEC de transição para cobrir lacunas orçamentárias.

Não há planos para cortes de despesas, e o governo já está próximo do limite do déficit permitido.

O governo Lula encerrará seu terceiro mandato com um déficit de pelo menos R$ 387 bilhões fora da meta fiscal, devido a medidas emergenciais e despesas com precatórios. Especialistas expressam preocupação com a credibilidade do regime fiscal brasileiro. O auxílio a empresas impactadas por tarifas dos EUA ainda aguarda aprovação do Congresso.

O projeto de lei complementar apresentado pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, sugere retirar R$ 9,5 bilhões da meta fiscal até o final do próximo ano. O Tesouro Nacional indica que, de 2023 a 2026, os gastos não contabilizados na meta já ultrapassam a previsão mencionada.

O Ministério da Fazenda informa que 87% desse valor se destina a precatórios e a uma PEC de transição para cobrir lacunas orçamentárias. A meta é alcançar déficit zero, com tolerância de até R$ 31 bilhões, mas o governo já está próximo desse limite e prevê um fechamento no vermelho.

Decisões do Congresso e do Supremo Tribunal Federal autorizaram exclusões do teto de gastos.

