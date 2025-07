Deputado Hélio Lopes acampa em protesto contra decisões do STF Parlamentar critica medidas judiciais que afetam Bolsonaro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 23h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h38 ) twitter

Deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) acampa em frente ao STF

O deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, está acampado em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ele utiliza uma mordaça para simbolizar seu protesto contra as recentes decisões judiciais da corte e restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lopes, conhecido por seu apoio a Bolsonaro no Congresso, descreveu essas ações como injustas. O acampamento é sua forma de demonstrar indignação com as medidas judiciais que ele acredita afetarem negativamente o ex-presidente e seus aliados.

Assista ao vídeo - Deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) acampa em frente ao STF

