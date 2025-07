Secretaria Municipal de Manaus (AM) investiga suposto erro médico em maternidade pública

A Secretaria Municipal de Manaus investiga um suposto erro médico em uma maternidade pública. Uma gestante quase perdeu o bebê, após um exame indicar que o feto não tinha mais vida. No segundo diagnóstico a confirmação de que o bebê estava vivo com frequência cardíaca regular. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus afirmou que investiga o suposto erro no exame, mas garantiu que o atendimento seguiu todos os protocolos clínicos estabelecidos.



