Desafios das mulheres em jornadas múltiplas no trabalho doméstico Estudo revela impactos físicos e emocionais enfrentados por trabalhadoras no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h33 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Domésticas: Mulheres carregam peso físico e emocional ao encararem múltiplas jornadas de trabalho

Mulheres que enfrentam jornadas duplas ou múltiplas no trabalho doméstico lidam com desafios significativos, tanto físicos quanto emocionais. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, analisou os efeitos dessa rotina na vida das trabalhadoras domésticas brasileiras, destacando o desgaste físico e mental causado pelas diversas tarefas.

O relatório aponta que, além do cansaço físico, as trabalhadoras enfrentam estresse emocional. Muitas relatam falta de reconhecimento e baixa remuneração, fatores que afetam a qualidade de vida. O estudo ressalta a importância de valorizar o trabalho doméstico, garantindo condições adequadas e proteção para essas profissionais. O relatório sugere que a valorização do trabalho doméstico é essencial para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres.

Assista em vídeo - Domésticas: Mulheres carregam peso físico e emocional ao encararem múltiplas jornadas de trabalho

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!