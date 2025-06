Desafios de infraestrutura em Belém antes da COP30 Mais de 7 milhões no Pará vivem sem saneamento adequado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h48 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h48 ) twitter

COP30: Belém segue com sérios problemas estruturais a pouco mais de cinco meses para o evento

A cidade de Belém enfrenta sérios desafios estruturais a pouco mais de cinco meses da Conferência Mundial do Clima (COP30). Com problemas como esgoto a céu aberto, o governo do estado informa que cerca de 70% das obras necessárias estão concluídas. As iniciativas urbanas visam melhorar a infraestrutura antes do evento.

Dados do Instituto Trata Brasil indicam que, em 2022, quase quatro milhões de pessoas no Pará viviam sem acesso à água tratada, enquanto cerca de 7,5 milhões não tinham coleta de esgoto, representando mais de 90% da população estadual. Moradores de comunidades vulneráveis temem que as melhorias beneficiem apenas áreas valorizadas. Contudo, o governo assegura que todas as comunidades próximas às estações de tratamento serão contempladas pelas obras.

