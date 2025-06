Desaparecimento de turista britânico no Rio de Janeiro mobiliza polícia Denis Copaneve não é visto há três dias; pertences ficaram na casa alugada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h19 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h19 ) twitter

Polícia investiga o desaparecimento de turista britânico no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de Denis Kopanev, um turista britânico de 33 anos com cidadania russa. Ele não é visto há três dias. Denis chegou sozinho ao Brasil para sua quarta visita ao país e estava hospedado em uma casa alugada na Gávea, zona sul do Rio.

A última imagem dele foi registrada por uma câmera de segurança por volta das 20h30 de segunda-feira, quando saiu do imóvel. Denis tinha passagem comprada para São Paulo, mas não embarcou. Seu passaporte e outros pertences foram encontrados na residência onde estava hospedado.

O desaparecimento foi notado quando Denis não compareceu a um compromisso com um amigo. Nas redes sociais, ele se apresenta como investidor, fato que preocupa amigos como Benone, que teme que Denis tenha se tornado alvo por trabalhar em finanças. A polícia está recebendo informações através do disque-denúncia para tentar localizar o turista.

Assista ao vídeo - Polícia investiga o desaparecimento de turista britânico no Rio de Janeiro

