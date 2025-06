Caso Adalberto: novo depoimento de amigo que estava em evento pode ajudar a desvendar o crime

O novo depoimento do amigo que estava com o empresário Adalberto Júnior no evento de moto pode ajudar a polícia a entender o que ocorreu na noite de sexta-feira (30). Rafael Aliste disse que se despediu do amigo às 21h15 e que ele estava agitado, mas que até aquele momento não houve nenhum desentendimento. No dia 2 de junho, Rafael disse que os dois tinham bebido cerveja e fumado maconha no evento de motociclismo e que Adalberto estava agitado quando se despediu dele.



