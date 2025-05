Desemprego no Brasil atinge menor taxa para primeiro trimestre desde 2012 Mutirão do emprego em São Paulo oferece cinco mil vagas em setores com alta demanda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h42 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h42 ) twitter

Desemprego no Brasil atinge a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2012, mostra IBGE

O desemprego no Brasil atingiu a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2012, com cerca de 7,7 milhões de brasileiros buscando emprego, segundo dados do IBGE. Em São Paulo, a Prefeitura organizou um mutirão que disponibilizou cinco mil vagas em áreas com escassez de mão de obra.

Setores como açougues, padarias e serviços de atendimento telefônico estão entre os que mais necessitam de trabalhadores. Apesar da criação de mais de 71 mil novos postos formais em março, houve uma redução significativa em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o trimestre acumulou mais de 650 mil novos empregos formais conforme dados do Caged.

Economistas alertam para uma possível alta no desemprego devido à inflação crescente, que pode desacelerar a economia e reduzir a absorção de mão de obra. Trabalhadores buscam oportunidades formais que ofereçam benefícios como décimo terceiro salário e seguro.

