Dia D de vacinação contra gripe mobiliza trabalhadores no Brasil Iniciativa visa imunizar trabalhadores do setor industrial e bancário JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 01h48 (Atualizado em 24/05/2025 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério da Saúde promove Dia D de vacinação contra a gripe para trabalhadores em todo o país

O Ministério da Saúde, em parceria com o Sesi e a Febraban, promoveu uma campanha nacional de vacinação contra a gripe para trabalhadores da indústria e do setor bancário. A meta é vacinar cerca de 1,4 milhão de pessoas até o fim do ano. Equipes de saúde visitaram locais como obras de construção civil, fábricas e agências bancárias. Em Brasília, o ministro Alexandre Padilha participou aplicando vacinas. O aumento recente de internações por gripe e síndrome respiratória aguda grave desde abril destaca a importância desta ação.

Assista em vídeo - Ministério da Saúde promove Dia D de vacinação contra a gripe para trabalhadores em todo o país

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!