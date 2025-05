Dia do Trabalhador é marcado por eventos e protestos em todo o mundo Comemorações incluem manifestações por direitos trabalhistas e eventos culturais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h21 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h21 ) twitter

Dia do Trabalho é marcado por homenagens e protestos em várias cidades do mundo

O Dia do Trabalhador foi celebrado com eventos e manifestações em várias cidades ao redor do mundo. No Brasil, o Campo de Marte, em São Paulo, reuniu a maior concentração de trabalhadores com apresentações culturais promovidas por centrais sindicais. Em Manaus, um acidente durante uma corrida resultou em cinco feridos.

Na Avenida Paulista e em Vitória, manifestantes pediram mudanças nas condições de trabalho. Salvador também realizou eventos esportivos no Farol da Barra. Internacionalmente, Paris viu mais de 100 mil pessoas nas ruas com alguns confrontos entre policiais e manifestantes. Em Washington, os protestos ocorreram em frente à Casa Branca focando em tarifas.

Protestos na Sérvia lembraram um acidente ferroviário mortal com a participação de sindicatos e estudantes. Na Coreia do Sul e em países da América Latina como Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia ocorreram manifestações por direitos trabalhistas. Em Madrid, um apagão recente afetou serviços essenciais sendo parte das memórias dos participantes.

