Homem é preso no RJ ao tentar despachar pelos Correios anabolizantes e remédios sem receita

No Rio de Janeiro, um homem foi preso numa agência dos Correios quando tentava despachar anabolizantes e medicamentos sem receita. Ele é suspeito de chefiar o grupo que faturou R$ 10 milhões de reais em um ano. Francisco José de Souza Ferreira Júnior foi preso, em flagrante, no momento em que fazia uma nova remessa. Os produtos eram enviados para compradores de nove estados brasileiros. A investigação começou no fim de 2024, após os Correios identificarem os pacotes suspeitos enviados por Francisco. De acordo com a polícia, ele fazia até três remessas diárias que podiam render R$ 15 mil reais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!