Disputa tarifária entre EUA e China impacta mercado brasileiro Ibovespa cai e dólar sobe em resposta à guerra comercial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h33 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guerra tarifária: Ibovespa opera em queda e dólar tem a maior alta diária em três anos

A disputa tarifária entre Estados Unidos e China afetou o mercado brasileiro, resultando em uma queda no Ibovespa e aumento no valor do dólar. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo começou o dia com uma queda de 2,85% e fechou com uma redução de 2,96%. Simultaneamente, o dólar subiu 21 centavos, ficando a R$ 5,83.

Economistas alertam que essa tensão pode desestabilizar a economia global. A reação chinesa intensificou a situação, levando a retaliações e mudanças no comércio internacional. Empresas exportadoras brasileiras, como a Petrobras, também sofreram quedas nas ações.

Em São Paulo, Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, discutiu a crise com empresários. Ele defendeu negociações em vez de retaliações e destacou que o Brasil mantém um superávit comercial com os EUA, reduzindo o impacto das tarifas impostas.

Assista em vídeo - Guerra tarifária: Ibovespa opera em queda e dólar tem a maior alta diária em três anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!