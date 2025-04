Dois acidentes fatais ocorrem na mesma avenida em Goiânia Motorista de caminhonete envolvida em colisão recusou teste do bafômetro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 22h08 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h08 ) twitter

Duas pessoas morrem atropeladas em acidentes diferentes na mesma avenida em Goiânia (GO)

Dois acidentes distintos resultaram na morte de duas pessoas na mesma avenida em Goiânia durante o final de semana. No primeiro incidente, uma caminhonete em alta velocidade cruzou o canteiro central e colidiu com uma moto, causando a morte de Martinho Douglas Santos Leal, de 34 anos, e deixando Nathiele Oliveira, de 18 anos, em estado grave na UTI. A motorista do veículo, uma mulher de 33 anos, recusou o teste do bafômetro e exames no Instituto Médico Legal descartaram embriaguez. Testemunhas relataram que ela teria desrespeitado o sinal vermelho.

Em outro acidente trágico na mesma avenida, Sara Nicolly Ferreira Santos, de 19 anos e grávida de oito meses, teve sua moto atingida por um caminhão. Infelizmente, tanto ela quanto seu bebê faleceram. As autoridades abriram um inquérito para investigar as circunstâncias do primeiro acidente e determinar se houve imprudência ou negligência por parte da motorista da caminhonete.

