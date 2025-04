Dólar atinge menor cotação em seis meses; Bolsa de São Paulo se mantém estável Tarifas dos EUA podem abrir novas oportunidades comerciais para o Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 23h51 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h51 ) twitter

Especialistas afirmam que tarifas anunciadas pelos EUA podem representar oportunidade para o Brasil

O dólar encerrou o dia com uma queda de 1,20%, sendo cotado a R$ 5,62, atingindo a menor cotação em seis meses. Enquanto isso, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo mostrou estabilidade, apesar das quedas nas bolsas internacionais devido às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos.

As medidas tarifárias impostas pelo governo americano geraram apreensão nos mercados globais, provocando quedas significativas nas bolsas da Europa e da Ásia. Especialistas apontam que o temor de uma recessão na economia dos Estados Unidos pode beneficiar o Brasil, que tem a chance de explorar novas parcerias comerciais.

O presidente Donald Trump anunciou tarifas que impactam a economia global, mas a tarifa de 10% aplicada ao Brasil é considerada uma das menores. Isso pode abrir espaço para o Brasil negociar com países que os Estados Unidos deixaram de lado. Analistas veem potencial para o Brasil se beneficiar no médio e longo prazo, aproveitando o espaço deixado no mercado internacional.

