Número de crianças e adolescentes mortos por intervenção policial duplica em dois anos em SP

O número de crianças e adolescentes mortos em ações policiais no estado de São Paulo mais que dobrou entre 2022 e 2024, saltando de 35 para 77 casos, um aumento de 120%, segundo levantamento do UNICEF e Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (3). Os dados revelam que, no ano passado, um em cada três jovens de 10 a 19 anos mortos no estado foi vítima de intervenção policial. O estudo aponta ainda que o total de mortes por ação policial subiu 153% no período, passando de 256 para 649 casos. A pesquisa destaca a necessidade de maior transparência no uso de câmeras corporais, enquanto a Secretaria de Segurança Pública afirma que as gravações já são ininterruptas.



