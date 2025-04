Lula promove evento com balanço de ações do governo e antecipação do 13º para aposentados

O presidente Lula marcou o segundo ano de seu mandato com medidas para tentar reverter a queda em pesquisas. Ele anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados, com parcelas em abril e maio, e lançou a campanha "Brasil dando a volta por cima". O evento ocorre no mesmo dia em que nova pesquisa mostra que 62% dos brasileiros rejeitam sua candidatura em 2026, o pior índice desde julho de 2023. Em um possível segundo turno contra Bolsonaro, Lula tem 44% contra 40%. Entre os anúncios, o presidente deu destaque à TV 3.0, que promete transmissão em 4K/8K e interatividade.



