Dólar sobe com discussões comerciais dos EUA Alta de 0,99% leva dólar a R$ 5,48; Bolsa de SP cai JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h56 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h56 )

Dólar sofre nova alta e termina a segunda (7) cotado a R$ 5,48

As discussões sobre as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos voltaram a repercutir no mercado financeiro. O dólar encerrou o dia em alta de 0,99%, cotado a R$ 5,48. A Bolsa de Valores de São Paulo começou a semana em queda de 1,26%, com pouco menos de 140 mil pontos.

