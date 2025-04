Dorival Júnior assume comando do Corinthians e enfrenta desafios imediatos Corinthians estreia na Copa do Brasil sem Memphis Depay JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h55 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h55 ) twitter

Dorival Júnior estreia como técnico do Corinthians nesta quarta (30)

Dorival Júnior foi apresentado como o novo técnico do Corinthians nesta terça-feira (29). Ele já estreia amanhã (30) contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. No entanto, a equipe não poderá contar com Memphis Depay devido a uma lesão. Dorival enfrenta um cenário desafiador com a necessidade de reorganizar rapidamente a equipe após uma derrota para o Flamengo e em meio a uma crise política no clube.

Enquanto isso, o Santos também passa por mudanças técnicas com Cleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, assumindo como treinador principal. Ele liderou o treino de hoje e será oficialmente apresentado amanhã. O clube enfrenta pressão após protestos dos torcedores devido à má campanha no Campeonato Brasileiro.

No Vasco, Felipe, ex-jogador e atual coordenador técnico, comandará interinamente a equipe contra o Operário pela Copa do Brasil. O clube carioca busca estabilidade após várias trocas de técnicos nos últimos anos, com Fernando Diniz sendo cogitado para assumir o comando permanente da equipe.

