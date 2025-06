Embarcação para tráfico de drogas é identificada no Pará por imagens de satélite Barco foi construído para transportar entorpecentes da região para a Europa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h25 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h25 ) twitter

Imagens de satélite identificam embarcação no Pará que transportaria drogas para a Europa

Imagens de satélite permitiram a identificação de uma embarcação no estado do Pará, projetada para o tráfico internacional de drogas. A investigação revelou que criminosos locais fabricaram o barco com o objetivo de transportar entorpecentes até a Europa.

A embarcação foi avistada em um dos rios de Chaves, na ilha do Marajó, e possui características de um submarino, navegando parcialmente submersa. A Força Aérea Brasileira utilizou aeronaves com sensores especiais para rastrear o barco. Esta operação marcou a primeira apreensão desse tipo pela Polícia Federal, que contou com o apoio da FAB e da Marinha.

A operação está ligada à apreensão anterior de um barco semelhante em Portugal, onde seis toneladas de cocaína foram encontradas e três pessoas do Pará foram detidas. As investigações indicam que ambos os barcos foram construídos na mesma região do Pará, destinados a transportar grandes quantidades de drogas para a Europa, atravessando o Oceano Atlântico.

