Vulcão mais ativo da Europa volta a entrar em erupção na Sicília, sul da Itália

O vulcão mais ativo da Europa voltou a entrar em erupção na Sicília, no sul da Itália. Os turistas que exploravam a região do Monte Etna precisaram deixar o local às pressas. Uma enorme nuvem de cinzas e gases foi expelida pelo vulcão que fica na região da Sicília. Segundo autoridades italianas, a erupção aconteceu depois do colapso de parte da cratera. Não há registro de feridos até o momento.



