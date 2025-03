Emergência decretada no Acre devido a transbordamento de três rios Capital Rio Branco enfrenta falta de água após chuvas intensas JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 23h49 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h49 ) twitter

Governo do Acre decreta situação de emergência após transbordamento de três rios

O governo do Acre declarou situação de emergência após o transbordamento dos rios Acre, Juruá e Purus. O aumento do nível dos rios danificou as bombas flutuantes de abastecimento, deixando a capital, Rio Branco, sem fornecimento de água.

A enchente impactou 12 bairros da cidade, obrigando 24 famílias a deixarem suas casas. Em áreas próximas à fronteira com a Bolívia, precipitações ultrapassaram 100 milímetros em apenas uma hora, representando um quarto do volume mensal esperado para a região.

