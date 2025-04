Empresário é preso pela quarta vez por venda ilegal de fios de cobre em Goiás Operação policial encontra quase duas toneladas de cobre em depósito JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h16 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende pela quarta vez empresário suspeito de comprar e vender fios de cobre furtados em GO

A Polícia prendeu um empresário em Goiás suspeito de comprar e vender fios de cobre furtados. Esta é a quarta vez que ele é detido pelo mesmo crime. A operação policial focou em um depósito de material reciclável em Goiânia, onde quase duas toneladas de cobre foram encontradas.

Segundo a polícia civil, o depósito comprava o cobre retirado dos postes por usuários de drogas e moradores em situação de rua. A esposa do empresário já havia sido presa anteriormente por receptação. Em três anos, o casal movimentou cerca de R$20 milhões, valor que foi bloqueado pela Justiça. Carros de luxo, veículos antigos e equipamentos aquáticos também foram apreendidos.

De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, no ano passado foram furtadas no Brasil 100 toneladas de fios, resultando em um prejuízo de R$ 26 milhões para as distribuidoras de energia.

Assista em vídeo - Polícia prende pela quarta vez empresário suspeito de comprar e vender fios de cobre furtados em GO

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!