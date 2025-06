Empresário encontrado morto em buraco no Autódromo de Interlagos é sepultado Investigação continua com novas pistas sobre a morte de Adalberto Júnior JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h27 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h27 ) twitter

O corpo do empresário Adalberto Júnior foi sepultado em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi encontrado morto em um buraco em uma área em obras no Autódromo de Interlagos. A polícia investiga o caso e considera a possibilidade de envolvimento de terceiros, já que ele foi achado apenas com sua jaqueta e alguns pertences pessoais.

Adalberto Júnior, de 36 anos, participou de um evento de motociclismo no autódromo antes de desaparecer. Câmeras de segurança estão sendo analisadas para determinar seu paradeiro antes da morte. Um cão-farejador da Guarda Civil fez buscas na área, onde duas calças foram encontradas nas proximidades. Uma peça localizada em uma lixeira será periciada para verificar se pertencia ao empresário.

Os exames preliminares do IML indicaram a presença de álcool no corpo, mas não havia sinais de tentativa de escapar do buraco. A hipótese é que ele tenha sido colocado ali já sem vida ou inconsciente. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

