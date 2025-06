Empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos pode ter sofrido asfixia Polícia investiga morte de Adalberto Júnior; celular da vítima passa por análise JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h32 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h32 ) twitter

O corpo do empresário Adalberto Júnior foi encontrado em um buraco no Autódromo de Interlagos, São Paulo. A suspeita inicial é de asfixia por compressão do tórax. Rafael Aliste, amigo da vítima, relatou que eles participaram de um evento de motociclismo onde consumiram álcool e maconha. Apesar de Adalberto estar agitado, não houve conflitos.

A esposa dele, Fernanda Dândalo, comunicou-se com ele durante o dia e preocupou-se quando ele não retornou à noite. Ela e a sogra foram ao autódromo em busca dele. Na madrugada, Rafael informou que Adalberto havia ido embora sozinho.

O corpo foi encontrado sem calças e tênis, mas com uma jaqueta contendo celular e pertences. A polícia desbloqueou o aparelho para análise. O laudo preliminar do IML mostrou ausência de lesões ou fraturas visíveis, mas detectou álcool no organismo.

Polícia suspeita que empresário achado no Autódromo de Interlagos morreu por asfixia

