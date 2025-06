Empresários sofrem prejuízos com entregas falhas por aplicativos Casos de mercadorias não entregues destacam problemas em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h12 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h12 ) twitter

Clientes reclamam de produtos não entregues por aplicativos de transporte de mercadorias

Empresários têm enfrentado dificuldades com aplicativos de entrega de mercadorias devido a extravios que geram prejuízos financeiros. Fábio, dono de uma confecção na zona leste de São Paulo, perdeu quase R$ 1,5 mil após materiais enviados não chegarem ao destino. Mesmo após registrar boletim de ocorrência e contatar a plataforma, o problema persiste.

Outro caso é o de Alessandro, que perdeu R$ 1,4 mil quando um motorista não entregou seus produtos. A plataforma bloqueou o motorista envolvido, mas não assumiu responsabilidade pelo ocorrido. Ambos buscaram auxílio policial sem sucesso na resolução das perdas.

Dados da Senacon mostram que em 2024 houve quase 10 mil reclamações relacionadas a serviços de entrega por aplicativo, com cerca de 13% dos casos envolvendo atrasos ou não entrega. No primeiro trimestre do ano foram registradas mais de 3 mil queixas, refletindo um desafio crescente para usuários desses serviços.

Assista ao vídeo - Clientes reclamam de produtos não entregues por aplicativos de transporte de mercadorias

