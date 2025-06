Engenheiro é morto em assalto na zona oeste de São Paulo Criminosos invadem casa com controle clonado e roubam joias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h09 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo de engenheiro morto em assalto em SP é enterrado nesta quinta (5)

Francisco Filippo, engenheiro de 58 anos, foi assassinado em sua residência durante um assalto na zona oeste de São Paulo. Os criminosos utilizaram um controle remoto clonado para acessar a casa, atiraram na vítima e fugiram com joias da família. O corpo de Francisco foi sepultado em Guaratinguetá, no interior paulista.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os assaltantes deixam a residência localizada em um bairro de alto padrão. A polícia investiga o caso como latrocínio devido ao roubo seguido de morte. Os criminosos permaneceram na casa por menos de 10 minutos e não há indícios de que a vítima tenha reagido.

Um celular que não pertence à família foi encontrado no local, possivelmente auxiliando nas investigações. O veículo utilizado pelos assaltantes foi abandonado a poucos quilômetros da cena do crime. O vigia noturno relatou ter percebido uma atitude suspeita e acionou a polícia imediatamente.

O caso ilustra o aumento nos registros de latrocínios em São Paulo e no Brasil nos primeiros meses do ano, com 52 ocorrências no estado e 275 no país.

‌



Assista ao vídeo - Corpo de engenheiro morto em assalto em SP é enterrado nesta quinta (5)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!