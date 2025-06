Polícia analisa câmeras de segurança do Autódromo de Interlagos para investigar morte de empresário

A polícia já analisou as câmeras de segurança do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para entender as circunstâncias da morte do empresário Adalberto Júnior. A polícia já teve acesso ao laudo preliminar feito no corpo do empresário. As informações podem ajudar a esclarecer a morte do empresário de 36 anos. Na sexta-feira (30), Adalberto Júnior participou de um evento de motociclismo quando desapareceu. O corpo dele foi encontrado na terça-feira (3) em um buraco estreito em uma área em obras dentro do Autódromo. Um elemento importante para a investigação e que pode trazer novas informações sobre o caso é o telefone celular do empresário. A geolocalização do aparelho pode ajudar a refazer o trajeto do empresário.



