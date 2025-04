Esquema de falsificação de bebidas em São Paulo misturava etanol Bebidas adulteradas eram vendidas em adegas com conivência dos donos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 23h39 (Atualizado em 09/04/2025 - 23h39 ) twitter

Esquema de falsificação de bebidas descoberto em São Paulo misturava até etanol nas garrafas

A polícia desmantelou um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em São Paulo, em que criminosos adulteravam garrafas com substâncias perigosas como etanol e metanol. A operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão na capital e interior do estado. Durante as buscas, foram encontradas cerca de 160 garrafas, selos, tampas e líquidos usados para adulterar uísque e vodca. Os responsáveis usavam uma prensa para falsificar rótulos.

As bebidas adulteradas eram vendidas em adegas na zona leste de São Paulo e nas cidades de Monte Alto e Santa Bárbara D’Oeste com o conhecimento dos proprietários. Genivaldo Pereira da Silva foi preso pela terceira vez por crimes contra a saúde pública, mas foi liberado após audiência de custódia. A investigação começou em janeiro após apreensão de quase três mil garrafas falsificadas. O grupo comprava lotes de garrafas vazias para preparar misturas que representavam riscos à saúde pública.

