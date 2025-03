Estado de São Paulo lidera a contratação de mão de obra feminina no país JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h01 ) twitter

O estado de São Paulo lidera a contratação de mão de obra feminina no Brasil, segundo levantamento da Fundação Seade com base em dados do IBGE. Mais de 11 milhões de mulheres estavam ocupadas no último trimestre de 2024. Esse é o melhor resultado da série histórica desde 2012.

