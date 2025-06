Estrangeiros aproveitam pausa no Brasileirão para adaptação Argentinos lideram presença estrangeira no futebol brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h25 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h25 ) twitter

Pausa no Brasileirão permite que estrangeiros se adaptem ao país; quase 50 jogadores são argentinos

Com o retorno do Campeonato Brasileiro previsto para o dia 12 de junho devido às eliminatórias da Copa, jogadores estrangeiros no Brasil estão utilizando esse período sem partidas para se adaptarem melhor ao país. Os argentinos se destacam entre eles, somando quase 50 atletas na liga. Muitos já brilham em campo, enquanto outros contam com a ajuda de colegas estrangeiros mais experientes para se integrarem.

Flaco López, após três anos jogando pelo Palmeiras, sente-se em casa no Brasil. Nesta temporada, ele marcou dez gols, dois deles no campeonato nacional. Enfrentar compatriotas é comum, como será o caso de Luceiro, do Fortaleza, e Barreal, do Santos, que se enfrentarão em 12 de junho. Luceiro está bem adaptado em sua terceira temporada e já marcou 11 gols este ano. Já Barreal ainda busca firmar-se desde sua chegada recente ao Santos, tendo feito dois gols até agora.

A situação dos clubes também é desafiadora, com Santos e Fortaleza na zona de rebaixamento. O Sport enfrenta dificuldades semelhantes e recentemente demitiu seu técnico português Antônio Oliveira.

Assista em vídeo - Pausa no Brasileirão permite que estrangeiros se adaptem ao país; quase 50 jogadores são argentinos

