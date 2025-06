Eliminatórias da Copa: seleção brasileira faz último treino antes da partida com o Equador

A seleção brasileira fez, nesta quarta (4), o último treino antes da partida contra o Equador, o vice-líder das eliminatórias da Copa. A seleção precisa muito de um bom resultado para subir na tabela. Atualmente, o Brasil está em quarto lugar. Uma vitória deixa o time mais perto da vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Confira os detalhes.



