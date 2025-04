Estudante de mestrado encontrada morta em estacionamento em São Paulo Corpo de Bruna Oliveira é achado perto do metrô Itaquera; polícia investiga JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/04/2025 - 01h49 (Atualizado em 19/04/2025 - 01h49 ) twitter

Polícia de SP investiga morte de estudante de mestrado da USP

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Bruna Oliveira da Silva, estudante de mestrado da USP de 28 anos. Desaparecida desde domingo, ela foi encontrada morta em um estacionamento utilizado durante jogos do Corinthians, próximo ao terminal de ônibus do metrô Itaquera.

No dia do desaparecimento, Bruna esteve com seu namorado no Butantã e pediu dinheiro para um carro de aplicativo ao retornar para casa. Apesar da transferência realizada pelo namorado, ela não foi mais vista após seu último contato com a mãe no terminal Itaquera.

A polícia realizou perícias no local em busca de pistas sobre o autor do crime. A família reconheceu o corpo na sexta-feira. Bruna deixa um filho de sete anos. Até agora, não há suspeitos identificados.

