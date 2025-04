Estudantes do Pará desenvolvem repelente natural utilizando andiroba Iniciativa combina sustentabilidade e saberes locais em escola de Belém JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/04/2025 - 01h51 (Atualizado em 19/04/2025 - 01h51 ) twitter

Alunos do ensino médio de escola do Pará criam repelente de insetos feito à base de planta amazônica

Estudantes do ensino médio de uma escola pública em Belém, Pará, criaram um repelente de insetos usando óleo de andiroba, uma planta comum na Amazônia. A ideia surgiu para resolver o problema dos mosquitos na área escolar e poderá futuramente beneficiar toda a comunidade local.

O desenvolvimento do repelente incluiu a coleta, secagem e extração do óleo das sementes da andiroba, em colaboração com pesquisadores da Universidade Federal do Pará. A planta é tradicionalmente usada como medicamento por comunidades locais, e estudos científicos confirmam suas propriedades anti-inflamatórias e repelentes. A expectativa é que o repelente seja de baixo custo e possa ser amplamente distribuído no futuro.

