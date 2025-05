Estudantes empatam em seleção para estágio no TRT-RS Processo seletivo no Tribunal Regional do Trabalho do RS é decidido por sorteio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h35 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h35 ) twitter

Estudantes empatam em todos os critérios em processo seletivo, incluindo dia e horário de nascimento

Duas estudantes empataram em um processo seletivo para uma vaga de estágio no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Ana Luiza e Natália obtiveram notas idênticas e nasceram no mesmo dia e horário, em 18 de julho de 2004, às 8h50. Com essa coincidência rara, o desempate foi decidido por sorteio.

O tribunal colocou os nomes das candidatas em envelopes lacrados para realizar o sorteio. O resultado foi divulgado no Diário Oficial, com Ana Luiza sendo escolhida para a vaga.

