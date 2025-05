Polícia reconstitui morte do ator Rafael Miguel a pedido da defesa de Paulo Cupertino

Pela primeira vez desde 2019 foi feita uma reconstituição da morte do ator Rafael Miguel e os pais dele. A defesa de Paulo Cupertino, apontando pela polícia como autor do crime, fez o pedido. Os peritos do Instituto de Criminalística vão tentar mostrar detalhes do crime. O triplo assassinato aconteceu em junho de 2019. Rafael Miguel e Isabela Tibcheriani eram namorados, mas Paulo Cupertino era contra o relacionamento. As mortes aconteceram quando o ator e os pais dele, João Miguel e Miriam Silva, foram até a casa da jovem conversar com Paulo sobre o namoro. Segundo as testemunhas, Cupertino atirou nos três e fugiu.



