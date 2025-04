Estudo revela baixo desempenho em matemática entre alunos da rede pública Resultados mostram queda no desempenho desde a pandemia de Covid-19 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 22h21 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

95% dos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública têm baixo desempenho em matemática

Um estudo recente indica que quase 95% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio em escolas públicas não alcançaram o desempenho esperado em matemática. Este resultado é inferior aos índices registrados antes da pandemia de Covid-19. Em comparação, em 2019, 6,9% dos alunos apresentavam desempenho adequado, enquanto em 2023 esse número caiu para 5,2%.

Além da matemática, a proficiência em língua portuguesa também permanece baixa, com menos de um terço dos alunos atingindo níveis satisfatórios de aprendizagem. O relatório destaca ainda um aumento na disparidade de desempenho entre alunos de diferentes níveis socioeconômicos e raciais.

A pandemia de Covid-19 continua a impactar a educação no Brasil, com desafios significativos na área de matemática. Estratégias inovadoras e melhorias nos programas de formação são necessárias para reverter esse quadro e reduzir as desigualdades educacionais.

Assista em vídeo - 95% dos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública têm baixo desempenho em matemática

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!