Estudo revela bullying em escolas e suas causas entre adolescentes

Pesquisa destaca relação entre violência doméstica e comportamentos arriscados

  • 12% dos adolescentes de 13 a 17 anos praticam bullying nas escolas.
  • 20% sofrem violência familiar e 27% consumiram drogas antes das agressões.
  • 16% dos jovens relatam não ter amigos, o que pode contribuir para o bullying.
  • A pesquisa destaca a importância da supervisão parental e projetos escolares para prevenir bullying.

 

Um levantamento realizado com mais de 125 mil adolescentes entre 13 e 17 anos revelou que 12% deles confessam praticar bullying nas escolas. A pesquisa, coordenada pela Universidade Federal de Minas Gerais, indica que muitos desses jovens enfrentam violência doméstica e já fizeram uso de álcool e drogas antes de cometerem agressões contra colegas.

O estudo também apontou que 20% dos adolescentes entrevistados sofrem violência por parte de familiares, enquanto 27% consumiram substâncias ilícitas no mês anterior às agressões. Além disso, 16% dos jovens relataram não ter amigos. A pesquisa sugere que uma relação positiva e supervisão dos pais pode reduzir a prática de bullying.

Outro dado relevante do estudo é que meninos entre 13 e 15 anos são os principais responsáveis por essas agressões. A pesquisa sublinha a necessidade de projetos escolares que promovam um ambiente mais seguro e previnam consequências graves.

Qual é a porcentagem de adolescentes que confessam praticar bullying nas escolas segundo o estudo?

Cerca de 12% dos adolescentes entre 13 e 17 anos confessam praticar bullying nas escolas.


Quais fatores estão associados ao comportamento de bullying entre os adolescentes analisados na pesquisa?

O estudo revela que muitos adolescentes que praticam bullying enfrentam violência doméstica e frequentemente fizeram uso de álcool e drogas antes de cometerem agressões.

Qual é o perfil dos adolescentes mais responsáveis por atos de bullying segundo a pesquisa?

Meninos entre 13 e 15 anos são identificados como os principais responsáveis por essas agressões.


Como a relação entre pais e filhos pode impactar a prática de bullying entre os adolescentes?

A pesquisa sugere que uma relação positiva e uma supervisão adequada dos pais podem reduzir a prática de bullying entre os jovens.

