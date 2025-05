Estudo revela desigualdade na distribuição médica no Brasil Brasil terá mais médicas do que médicos até o fim do ano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h31 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h31 ) twitter

Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde mostra desigualdade na distribuição dos médicos no Brasil

Um estudo recente divulgado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Faculdade de Medicina da USP destaca a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil. Até o final do ano, estima-se que haverá 653 mil médicos no país, resultando em uma média de 3,08 profissionais por mil habitantes. Este índice está abaixo do recomendado pela OCDE, que é de 3,7.

A região Sudeste lidera com a maior concentração de médicos (3,77 por mil habitantes), seguida pelo Centro-Oeste e Sul. Em contraste, as regiões Norte e Nordeste têm médias inferiores à nacional. O Distrito Federal apresenta a melhor taxa de médicos (6,28), enquanto o Maranhão tem a menor (1,27).

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de médicos no Brasil, passando de 304 mil para 653 mil em 15 anos. Pela primeira vez na história do país, as mulheres representam a maioria dos profissionais ativos na medicina. O Ministério da Saúde enfrenta o desafio de aumentar a presença médica em áreas carentes e reforça a importância dos programas de residência médica para fixar profissionais nessas regiões. O programa “Mais Médicos” busca expandir a presença em áreas vulneráveis, com uma meta ambiciosa de alcançar até 28 mil médicos.

